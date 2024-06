Ricchissimo il parterre di ospiti che riceveranno i Best Movie Award, i premi assegnati da Best Movie a personalità del mondo dello spettacolo che si sono distinte nel corso dell’anno. A essere incoronati come Personaggio Maschile e Femminile dell’anno saranno Leo Gassman, giovane cantautore che ha recentemente intrapreso la carriera di attore debuttando nel film tv dedicato al personaggio di Franco Califano, e Chiara Bordi, talentuosa interprete di serie tv molto amate tra cui "Prisma" e" I fantastici 5". Ma splenderanno sul main stage altri giovani talenti del nostro cinema come Benedetta Porcaroli, Miglior Attrice a Best Movie Comics and Games 2024 per una carriera in costante ascesa, e Matteo Paolillo, Best Movie Award Miglior Attore, volto di Edoardo Conte in "Mare Fuori", la cui quarta stagione sarà incoronata come Miglior Serie Tv dell’anno alla presenza degli interpreti Antonio De Matteo, Vincenzo Ferrera, Giuseppe Pirozzi, Maddalena Stornaiuolo, Yeva Sai e Luca Varone. Sul Main Stage salirà anche Veronica Lucchesi, fondatrice e cantante de La Rappresentante di Lista che riceverà il premio per il Miglior Esordio dell’anno per il suo debutto sul grande schermo tra le protagoniste di "Gloria!" per la regia di Margherita Vicario. Ci sarà la presenza di Salvatore Esposito, l’indimenticabile Genny Savastano di "Gomorra" acclamato anche a livello internazionale, che verrà insignito del Best Movie Icon Award. Il premio a un’icona del mondo dello spettacolo quest’anno duplica e a ritirarlo sarà anche Chiara Iezzi, volto e voce del duo Paola & Chiara ma anche attrice al cinema e in tv e new entry della serie cult Mare Fuori. E poi ancora Shade, rapper, freestyler e doppiatore torinese classe 1987, che ritirerà il Best Movie Nerd Award e sarà protagonista di un incontro in cui racconterà proprio il suo lato più “nerd”, in un irresistibile dialogo senza filtri con Emanuela Pacotto; Renato Novara, iconica voce del mondo dell’animazione che sarà premiato come Miglior Doppiatore, sarà anch’esso in dialogo con Emanuela Pacotto, entrambi al centro del panel “Da One Piece a Demon Slayer: la magia del doppiaggio”; Daniele Tinti e Stefano Rapone, premiati per il Miglior Podcast con il loro Tintoria, e i Creator dell’anno, ovvero i diEFFE bros, star indiscusse sui social con oltre 1 milione di follower su YouTube e 1 milione su TikTok. Imperdibile anche l’incontro con i “Kings of Comedy” Maccio Capatonda e Luigi Di Capua (The Pills).