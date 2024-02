Scorsese, il regista della violenza istintiva e della colpa fin dentro la religione, è stato preceduto nel ricevere l'Orso d'oro alla carriera da Steven Spielberg, Wim Wenders, Ken Loach, Isabelle Huppert e Helen Mirren.

Il regista, il cui ultimo film è "Killers of the Flower Moon" che corre agli Oscar con dieci candidature, ha una lunga storia con la Berlinale, a cominciare da "Toro Scatenato", fuori concorso nel 1981, seguito da "Il promontorio della paura", in concorso nel 1992; "Gangs of New York", fuori concorso nel 2003. "Shine a Light" ha aperto poi la Berlinale nel 2008, mentre "Shutter Island" è stato proiettato Fuori Concorso nel 2010.

Tra i numerosi premi ricevuti da Martin Scorsese, l'Oscar alla miglior regia nel 2007 per "The Departed - Il bene e il male", la Palma d'oro al Festival di Cannes nel 1976 per "Taxi Driver", il Leone d'oro alla carriera al Festival del cinema di Venezia nel 1995, tre BAFTA e quattro Golden Globe (di cui uno alla carriera, nel 2010).





Il film di Schnabel su Dante Alighieri

Martin Scorsese sarà il mentore di Dante Alighieri in un film di Julian Schnabel sull'autore della Divina Commedia. Il regista di "Killers of the Flower Moon", come riporta Variety, avrà la parte di un vecchio saggio che influenza il poeta mentre scrive il suo celebre poeta. Il film di Schnabel si intitolerà "In The Hand of Dante". Scorsese è apparso in parecchi dei suoi film in ruoli cammeo (è un cliente di un bar, ad esempio, in "Alice non Abita più Qui", e il passeggero di un taxi in "Taxi Driver") e occasionalmente ha recitato in film di altri registi (come nella parte di Vincent van Gogh in un segmento di "Sogni" di Akira Kurosawa). Questo ruolo tuttavia dovrebbe essere quello piu' di sostanza finora, scrive il giornale di spettacolo. "E' straordinario, non riesci a levargli gli occhi di dosso", ha detto Schnabel a Variety parlando di una parte "molto importante". Altre due persone che hanno visto il film, attualmente in fase di editing a New York, sono rimaste particolarmente colpite dalla performance di Scorsese. Recitano in "In The Hand of Dante Oscar" Isaac, Gal Gadot, Jason Momoa, Gerard Butler e Al Pacino. John Malkovich ha la parte di un sicario del 21esimo secolo, mentre Louis Cancelmi (di Killers of the Flower Moon) ha la parte di Guido da Polenta, il mecenate dell'Alighieri. Il film è tratto dal libro del 2002 con lo stesso titolo del giornalista, romanziere e biografo italo-americano Nick Tosches che si impernia su un manoscritto della Divina Commedia trovato nella Biblioteca vaticana. Il poema passa di mano da un prete a un boss di mafia a New York dove è portato da Tosches a cui e' stato chiesto di verificarne l'autenticita'. Poi, proprio come Dante, Tosches si imbarca in un viaggio. La narrativa procede a zig zag nel tempo con alcuni personaggi che vivono vite parallele attraverso i secoli. Un filone della trama segue Dante mentre scrive la Divina Commedia influenzato dal personaggio di Scorsese che non ha un nome, ma è un saggio veneziano da cui il poeta viene mandato in visita dall'amico e collega Guido Cavalcanti per avere consigli.