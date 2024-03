Torna Bergamo Film Meeting, la 42esima edizione tra concorso, cinema europeo e retrospettive

Bergamo Film Meeting giunge quest'anno alla 42esima edizione e sarà anticipata, ancora una volta, da una sonorizzazione dal vivo: venerdì 8 marzo (all' Ex Chiesa di Sant’Agostino), il chitarrista e compositore statunitense Gary Lucas sarà protagonista della sonorizzazione dal vivo e in anteprima nazionale di “L’angelo Sterminatore” (1960) di Luis Buñuel.

Dal 9 al 17 marzo poi via a nove giorni di programmazione con 160 film tra lungometraggi, documentari e corti, presentati in Auditorium e nella Sala dell’Orologio in Piazza della Libertà, allo Schermo Bianco e al Cinema Teatro del Borgo. Due le sezioni competitive, la Mostra Concorso riservata ai lungometraggi di finzione e Visti da Vicino, rivolta invece al cinema documentario. Poi la sezione Europe, Now!, dedicata al cinema europeo contemporaneo, che presenta in anteprima nazionale le personali complete dei registi Frederikke Aspöck (Danimarca), Lukas Moodysson (Svezia) e Metod Pevec (Slovenia); il cinema d'animazione con Gerações X\Y; l'ampia retrospettiva su Éric Rohmer, regista, sceneggiatore, montatore e critico cinematografico francese tra i protagonisti della stagione della Nouvelle Vague; l'omaggio all’attore, regista, sceneggiatore, scrittore e drammaturgo, Sacha Guitry.