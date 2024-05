Benji & Fede tornano insieme: reunion live a quattro anni dall'addio

La rottura e il riavvicinamento

Nel 2020 è arrivata la rottura tra i due. “Il 3 maggio, chiuderemo questa fase della nostra vita....". Con queste parole sui social, Benji & Fede avevano annunciato la loro separazione indicando che in quella data all'Arena di Verona, sarebbe stata l'ultima volta in cui vederli insieme. A fine marzo, Benji aveva affidato ai social una lunga lettera scritta “con il cuore in mano” per invitare il vecchio amico a mettere da parte il passato e tornare insieme: "Possiamo fare il disco e il tour della vita, e forse per la prima volta davvero goderci il paesaggio mentre ci facciamo questo viaggio". Spiegando poi: "Entrambi siamo stati persi per tanti anni, ci siamo persi crescendo e ci perdiamo costantemente, e anche se odio sentirmi perso preferisco questa insicurezza che il falso senso di sicurezza di una vita con il freno a mano tirato. lo qui ti scrivo per dirti che anni fa ci siamo trovati, e potremmo farlo di nuovo. Insieme abbiamo fatto qualcosa di magico".