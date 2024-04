Ben Affleck e Jennifer Garner, prima uscita pubblica della figlia con il nuovo nome: Seraphina è Fin

Jennifer Garner e la morte dell'amato papà

Jennifer Garner aveva annunciato la morte del papà sui social, con un post pieno di amore e dolore, dichiarando che l'uomo se n'era andato pacificamente e circondato dall'affetto della sua famiglia "Siamo grati per il comportamento gentile e la forza silenziosa di papà. Per come scherzava con un sorriso malizioso e per il modo in cui ha inventato il ruolo di un papà sempre paziente con le sue ragazze. Siamo grati per la sua etica del lavoro, la sua leadership e la Fede", aveva scritto a inizio aprile l'attrice.