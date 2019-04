Beirut, la band Usa affascinata dalla Puglia in tour in Italia con il nuovo disco

"Una sera ci trovammo per caso nella cittadina medievale di Gallipoli e seguimmo una band di ottoni in processione dietro a preti che portavano la statua del santo patrono tra le strette vie del paese, seguiti da quella che sembrava l’intera città. Il giorno seguente scrissi in una sola sessione, facendo pausa solo per mangiare, il brano che sarebbe diventato Gallipoli", ha raccontato il leader Zach Cordon. La band è stata letteralmente folgorata dal Salento e il disco è stato in parte registrato a Guagnano, vicino a Lecce. Che l'Italia fosse nel loro cuore lo sapevamo già dal folgorante esordio "Gulag Orkestar" (2006), album in cui era presente il brano "Postcards from Italy".



Il resto è storia e come racconta il musicista americano: "Io, Paul, Gabe e Nick, ci incontrammo nei primi giorni di ottobre del 2017 a Roma e prendemmo un treno diretto a Lecce, in Puglia, dove ci venne a prendere Stefano Manca, il proprietario del Sudestudio, e ci portò allo studio in aperta campagna".



Globtrotter di natura, Zach Condon, classe 1986, grazie al progetto Beirut è diventato uno dei nomi di punta della scena indie americana. Innamorato degli strumenti a fiato ("La dolcezza malinconica dei fiati mi commuove. L'espressività emotiva dei fiati è per me meravigliosa, tanto quanto la voce umana") ha viaggiato per il mondo, spinto dall’amore per la world music e per le sonorità etniche: l’impatto del Vecchio Continente su di lui è stato enorme, folgorato dal suono delle brass band europee, in particolare di quelle balcaniche.



Il quinto album "Gallipoli", dopo le aperture troppo synth-pop degli ultimi anni, presenti soprattutto in "No No No" (2015), rimette nei giusti binari la band, con i suoi colori caldi e un velo di malinconia che sospinge un songwriting languido-romantico alla Morrissey.



Tra tastiere, fiati e ukulele, l'orchestra, dopo la data milanese, tornerà nel nostro Paese in piena estate, il 20 agosto a Verona, Teatro Romano, il 21 a Gallipoli all'interno del Locus Festival e il 23 a Torino per la nuova edizione del TOdays festival.