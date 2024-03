Il sequel "Beetlejuice Beetlejuice" sarà diretto ancora una volta da Tim Burton, segnando il suo ritorno alla regia quattro anni dopo aver diretto il live-action "Dumbo" della Disney, inframmezzato con la serie "Mercoledì" con la star di "Scream VI" Jenna Ortega. Il sequel riprenderà decenni dopo con una morte in famiglia. "È tutto quello che dirò", ha spiegato il regista in un'intervista a EW, aggiungendo: "C'è qualcosa che accade e che mette in moto le cose". A Torino per l'apertura della mostra "Il mondo di Tim Burton", ospitata dal Museo nazionale del cinema fino al 7 aprile, aveva spiegato: "Non posso dire che si tratti di un sequel perché sono passati 35 anni. Per me è un rivisitare i personaggi, volevo vedere come si sono evoluti, cosa fosse successo alla famiglia in tutto questo tempo".

Michael Keaton su Jenna Ortega Michael Keaton è stato intervistato recentemente da ET e si è soffermato sulla giovane collega Jenna Ortega, elogiandone il talento: "Oddio, è davvero bravissima. Ha quel qualcosa che serve. Ha il tono giusto per questi film. Si è presentata sul set e ha subito compreso appieno il tono del film, scivolando in quel ruolo come farebbe ogni giorno. È davvero speciale!".

