Successo per Beaches Brew, l'undicesima edizione con 10mila spettatori e 18 artisti dal mondo

"Siamo particolarmente soddisfatti di questo nuovo capitolo di Beaches Brew che ha visto ritrovarsi ancora una volta sulla spiaggia dell’Hana-Bi la nostra community di artisti e di appassionati da ogni angolo di Europa e del mondo. Una comunità aperta e traversale, orgogliosamente boundary crossing, che ha dato vita d una delle edizioni più riuscite di sempre in un clima di festa e di inclusione", spiega Chris Angiolini, Direttore Artistico di Bronson, che segnala tra i momenti da ricordare del festival, che negli ultimi anni ha portato per la prima volta in Italia alcuni degli artisti di punta dell’attuale scena internazionale, "ci sono sicuramente le esibizioni del pakistano Ustad Noor Bakhsh, delle americane Special Interest, delle inglesi Lambrini Girls, della franco-ghanese Pö, dell’ugandese MC Yallah e del kenyota Kabeaushé: solo alcune delle nuove scoperte in questo viaggio entusiasmante e intenso, artisti di cui sentiremo sicuramente parlare sempre di più nei prossimi mesi".