La "Città Futura" di Bassolino ha il suono funk jazz di Napoli

Il disco si apre con un brano che prende il titolo da un libro dello scrittore napoletano Luigi Compagnone: "Napoli Visionaria" è una canzone che evoca una immaginaria Piazza Mercato in cui le voci del popolo si moltiplicano e si confondono fra ritmi frenetici, armonie, melodie, chitarre funky e aperture di fiati a metà fra Kokoroko e Napoli Centrale. Un vero e proprio manifesto sonoro di libertà espressiva fortemente ispirata da "Processione sul mare", un pezzo di Toni Esposito del 1976. “Napoli Visionaria è la visione della mia città e di tutto ciò che essa rappresenta per me. La grande frenesia del popolo contrapposta all’immutabile bellezza delle pietre millenarie”, racconta Bassolino.

Un album nato durante la pandemia tra gangster movie e storia

"Città Futura "ha la sua genesi nel periodo pandemico, quando Bassolino di è dedicato a ricerche incrociate tra musica, storia e cinema. Parte da una storia dimenticata, quella di Pino Mauro: cantante e attore, pioniere di quel filone dei gangster movie che raccontava storie di contrabbandieri su musiche all’incrocio fra disco-funk e tradizione melodica napoletana, antagonista (nella vita e nei film) dell’idolo popolare Mario Merola. Bassolino si imbatte poi nel film del 1978 di Sergio Corbucci "La mazzetta", colonna sonora di Pino Daniele. “È a questo punto che la realtà e la fantasia iniziano a fondersi e inizio a immaginare un nuovo personaggio, inventato, ma che sarebbe potuto esistere in questo ambiente. È così che ho iniziato a scrivere una sceneggiatura di getto, impersonificandomi nel mio protagonista. È così che sono nate tutte le canzoni del disco” racconta Bassolino. “Erano gli anni in cui eravamo obbligati a stare chiusi in casa. Il mondo contemporaneo iniziava a starmi stretto. Ho avuto tantissimo tempo libero e ho iniziato ad approfondire uno dei periodi più oscuri della Repubblica Italiana che aveva generato un orizzonte culturale irripetibile, con intellettuali come Pasolini e registi come Marco Ferreri, per citarne soltanto alcuni. Nel frattempo le domande aumentavano e le trame si intrecciavano: la P2 di Licio Gelli, il Patto Atlantico, la Mafia, Calvi e il Banco Ambrosiano, Andreotti e il delitto Pecorelli, le Stragi, la questione Meridionale, Gramsci. Città Futura".