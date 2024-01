Un anno fa arrivava online il primo scatto di Marisa Abela nei panni di Amy Winehouse nel biopic "Back To Black".

Ora è stato diffuso il primo trailer che mostra una somiglianza impressionante tra l'attrice e la cantante britannica, prematuramente scomparsa a soli 27 anni. "Non scrivo musica per essere famosa. Scrivo canzoni perché non so cosa farei se non lo facessi" dice la protagonista nel video condiviso in Rete. Intanto è partito il countdown: l'uscita al cinema del film è prevista per il 10 maggio.