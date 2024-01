Avn Awards: assegnati a Las Vegas gli Oscar del porno, c'era anche Iggy Azalea

La venticinquenne Vanna Bardot, star dell'hard emergente, aveva già portato a casa alcune statuette nelle edizioni del 2021, 2022 e l'anno scorso, ma erano vittorie in categorie "minori" o che comunque la vedevano dividere la scena con altre attrici. In questo caso invece l'affermazione è completa: l'attrice di Denver ha infatti portato a casa, tra gli altri, il premio per la performance femminile dell'anno. Conferma poi per Kira Noir : ormai una habitué degli Avn Awards dal 2019, dopo essere stata l'anno scorso la prima attrice di colore a vincere il premio quest'anno andato alla Bardot, in questa edizione ha portato a casa la statuetta come "Migliore attrice protagonista".

Ma quest'anno la cerimonia si è aperta anche a un personaggio non strettamente legato al mondo dell'hard. Infatti protagonista della performance sul palco è stata la rapper Iggy Azalea. Capace di vendere quasi 50 milioni di album in tutto il mondo oltre a fare incetta di premi prestigiosi e candidature ai Grammy negli anni scorsi, la rapper australiana ha avuto anche un'esperienza cinematografica (non hard...) nel film "Fast & Furious 7". Proprio all'inizio di quest'anno però ha annunciato a sorpresa di volere abbandonare il mondo della musica, una decisione assolutamente inaspettata, tanto che è arrivata mentre stava lavorando al nuovo album, che non sarà completato. Una decisione motivata da suoi interessi sempre più spinti verso il designa e la direzione creativa. In quanto alla sua partecipazione agli Avn Awards, in un comunicato diffuso prima dell'esibizione Iggy si è dichiarata "entusiasta" di esibirsi all'evento, da lei definito "una celebrazione della passione, del coraggio e dell'espressione artistica". "Non vedo l'ora di offrire uno spettacolo che incarni lo spirito di liberazione e libertà creativa - ha proseguito -. Rendiamo questa serata indimenticabile!".

Le pornostar italiane che erano candidate

Come detto bottino magro per l'Italia. E dire che le nomination non erano mancate. Per la categoria International Male Performer of the Year, dedicata al miglior pornoattore non statunitense dell'anno, c'erano in lizza Christian Clay e Raul Costa, che però sono stati battuti da Vince Karter. Invece per Best New International Starlet, ovvero la miglior attrice emergente non statunitense, speravano in un premio Megan Fiore e Sara Diamante, ma a vincere è stata la ceca Rika Fane. Ma la delusione maggiore è proprio per Rocco Riffredi. Il pornodivo era candidato in numerose categoria grazie alla sua serie "Rocco's Sex Clinic", ma in nessuna è riuscito a prevalere. Stesso discorso per Raul Costa che, insieme a Rocco Siffredi, era il rappresentante italiano con il maggior numero di nomination.