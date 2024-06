Il 9 giugno è una data importante per Asia Argento, perché celebra tre anni di sobrietà, un periodo di rinascita e di riscoperta di sé. È il giorno in cui onora la sua decisione di dare una svolta alla sua vita, distanziandosi da alcol e droghe che in passato l'avevano portata sull'orlo del baratro. Attraverso un messaggio su Instagram, ha espresso gratitudine verso coloro che l'hanno sostenuta in questo viaggio di trasformazione: “Sto imparando a capire chi sono veramente”.