Battiato canta la sua gioventù

Franco Battiato torna alla musica, dopo le vicende e le polemiche legate alle sue frasi al Parlamento Europeo e le dimissioni da Assessore della Regione Sicilia, e lancia il nuovo video "Quand'ero giovane". Il singolo, contenuto nell'album "Apriti Sesamo", racconta la gioventù del cantautore. "E' Milano della mia gioventù quando mi alzavo tardi alla mattina ma vivevo la notte, suonavo. - aveva raccontato a Tgcom24 - C'erano anche i primi trans al Parco Ravizza e al Monumentale. I clienti erano attratti da questa novità, bellissime donne ma non sapevano che sotto sotto... C'erano file di macchine interminabili, lunghissime. Oggi forse le cose non sono cambiate ma la prostituzione trovo non sia un bello spettacolo da guardare". Il video è stato girato da Leandro Manuel Emede di Sugarkane Studio. E' stata utilizzata la tecnologia Kinect. L'unione della telecamera tradizionale e del Kinect, passando attraverso uno sperimentale software, ha generato un'immagine in 3D che ha permesso al regista di muoversi attorno al soggetto direttamente in fase di montaggio e post produzione. La ripresa fatta a Battiato è stata sempre frontale, e solo in fase di postproduzione si sono decisi i movimenti che la telecamera avrebbe compiuto attorno a lui.