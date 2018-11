Nesli è nudo e sanguinante

foto Da video Correlati IL TEASER

Colpo di scena per uno dei cantautori più stimati della musica italiana. Nesli durante la notte di Natale ha pubblicato il nuovo video "Davanti agli occhi", diretto da SugarKane Studio e tratto dall'album "Nesliving Vol. 3 - Voglio". Il protagonista canta ed è nudo, via via si riempie di lividi sul corpo fino a sanguinare. Saltata per un soffio la partecipazione a Sanremo, tra le future collaborazioni di Nesli ci sono Marco Mengoni ed Emma.

"Questa volta il messaggio, il pensiero, non sarà rivolto a noi stessi ma agli altri, fuori. - ha scritto Nesli sul suo Facebook - A chi è imprigionato nella mente, nello spirito, nel corpo, a chi è malato, a chi soffre, alle minoranze, agli emarginati, agli sconfitti. Tutto il male non sarà vano. Questo video vuole che alla fine dei tre minuti non pensiate a voi stessi ma che il pensiero vada anche solo per un attimo ad un altra persona".



"La collaborazione con Nesli è nata da un semplice tweet - raccontano i registi Nicolò Cerioni e Leandro Manuel Emede a Tgcom24 -. Ci è sempre piaciuta la sua musica, quindi un giorno gli mandammo un tweet scrivendo 'Facciamo un video insieme' e lui ha risposto 'ok'. Da quel momento poi ci siamo scambiati diverse email sul concept e su cosa volevamo dal video. Quando abbiamo girato siamo rimasti davvero colpiti dalla capacità di Nesli di calarsi nel personaggio, è davvero un attore di talento. Nesli ha spiegato benissimo sul suo profilo Facebook il significato del video. Noi possiamo aggiungere che è un video di cui siamo molto orgogliosi, ci piace moltissimo, è diverso da tutti quelli che ci sono in giro e rappresenta la nostra 'linea editoriale' di fare sempre cose che spiazzano lo spettatore".



Intanto è uscito sulla piattaforma digitale l'Ep acustico "Come a Natale Chitarra e Voce 1" in cui Nesli reinterpreta le sue canzoni accompagnato dalla sola chitarra.

Andrea Conti