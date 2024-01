Arrestata Samantha Fox perché ubriaca in aereo

La star degli anni 80, che ha 57 anni, era in stato di ebbrezza e ha avuto una lite con un altro viaggiatore. Secondo il Sun, la cantante avrebbe anche provocato il ritorno dell'aereo sulla pista. I passeggeri sono stati fatti scendere ed ospitati in hotel, per proseguire poi il viaggio il giorno successivo. La Fox si è detta molto dispiaciuta per l’accaduto.

Samantha Fox dopo essersi resa conto di quanto aveva provocato ha detto che avrebbe collaborato alle indagini. Per essere rilasciata, dopo una notte in prigione, ha dovuto pagare una cauzione. La Fox sta affrontando un periodo difficile dopo essere stata colpita da una tragedia nel marzo scorso: sua sorella Vanessa era morta improvvisamente per infarto a 50 anni. Le due sorelle erano molto legate e tempo addietro la Fox aveva raccontato che Vanessa l’aveva salvata quando in un’occasione il padre alcolizzato l’aveva picchiata. “Pensavo che mi avrebbe ucciso e lo ho implorato di smetterla. Quando ho provato ad alzarmi mi ha dato un calcio così forte nello stomaco che mi ha lasciato senza fiato e non si è più fermato” aveva detto Samantha.