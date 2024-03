Arnold Schwarzenegger ha spiegato l'operazione: "Devo dirvelo, rivelarvi una cosa del genere va contro a buona parte dell’educazione che mi hanno impartito in Austria, dove non si parla mai di questioni mediche e qualunque cosa inerente la sfera sanitaria viene tenuta per sé. Ma ho ricevuto così tanti messaggi ed email da persone nate con una valvola ortica bicuspide, come me, che mi dicevano che parlare dei miei interventi di sostituzione della valvola ha dato loro il coraggio e la speranza di affrontare la stessa cosa. Quindi, sapendo che venire meno al mio istinto di riservatezza ed essere trasparente aiuta le persone, che scelta avevo?".

Le operazioni al cuore

Arnold Schwarzenegger è nato con un difetto congenito al cuore e ha subito tre operazioni. Prima delle riprese di "Terminator - Destino Oscuro" nel 2019, fu sottoposto a un intervento per la sostituzione di una valvola aortica. Quando si svegliò, i dottori gli dissero che c'era stata un'emorragia interna per un errore e quindi doveva essere operato di nuovo immediatamente. "Ero nel panico - aveva raccontato -. Mi svegliai, tutti i dottori intorno e mi dissero, 'ci dispiace, non è andata come programmato. Abbiamo commesso un errore e abbiamo forato la parete del cuore'". Nonostante ciò l'attore fu determinato a rimettersi in sesto e poco alla volta, con tanti sforzi e tenacia, riuscì a essere pronto per le riprese del film.