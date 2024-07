Arisa presenta il nuovo fidanzato su Instagram

"Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste - scrive Arisa su Instagram - Trattieni la gioia dentro di te fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno, senza. Stasera all’ex base nato di Bagnoli la gioia canta e suona come Dio. Accorrete numerosi voi, perché io non potrò esserci. C’è bisogno d’amore e di celebrazioni quando la bellezza è autentica".