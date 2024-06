Arisa ruba la scena ai Club Dogo: senza reggiseno e con il vestito trasparente a San Siro

Nessun imbarazzo per Arisa, da sempre in prima linea contro il body-shaming, che è stata ospite dei Club Dogo (nella loro unica data a San Siro) per duettare sulle note di "Fragili". Alla loro festa Gué Pequeno, Jake La Furia e Don Joe hanno invitato tanti amici della scena rap milanese e non solo, come Sfera, J-Ax, Alborosie, Giuliano Palma, Coez, Lazza (che suona il pianoforte), Marracash, Vincenzo da Via Anfossi, Arisa, Elodie, Emi Lo Zio.