Arisa ferma il concerto per il malore di una fan: "Ambulanza! Ambulanza!"

In una situazione di emergenza Arisa ha mostrato tutto il suo pragmatismo e l'affetto che prova per il suo pubblico, fermando immediatamente il concerto per aiutare una ragazza in difficoltà. "Che succede? C’è qualcuno che si sente male ragazzi. L'ambulanza, ambulanza, chiamate l'ambulanza. Che succede ragazzi? Madonna mia ragazzi però non mi fate queste cose", ha detto dal palco Arisa. Senza perdere tempo ha poi iniziato a gridare "Ambulanza" al microfono, per attirare l'attenzione dei soccorritori. Poco dopo è scesa dal palco e ha raggiunto la ragazza che si era sentita male, per sincerarsi che fosse tutto a posto. Il gesto, spontaneo e un po' plateale, è diventato subito virale sui social dove in tanti si sono complimentati con l'artista per il suo grande cuore e la sua umanità.

Arisa tranquillizza il pubblico: "Malore per la mia splendente bellezza"

Passato il pericolo, Arisa è tornata sul palco per sdrammatizzare: "La ragazza ha avuto uno svarione a causa della mia splendente bellezza, però poi mi ha vista da vicino e si è ripresa. È passato lo svarione. M'ha visto da vicino e ha detto: "Sta cessa?". Un applauso a Ylenia che sta meglio". L'intervento della cantante ha sorpreso prima di tutto la ragazza, che non si aspettava le attenzioni di Arisa. In un video pubblicato sui social ha ammesso di essere rimasta sorpresa dalle sue premure: "Non mi sarei mai aspettata che Arisa scendesse dal palco per vedere come stavo e voglio far sapere anche che non si è mossa da vicino a me fin quando non mi sono alzata e mi sono ripresa. È stata veramente carinissima".