Ariana Grande pubblica il suo nuovo disco "eternal sunshine" e nella tracklist c'è un ospite speciale...

L’uscita è accompagnata dal nuovo singolo “we can’t be friends (wait for your love)”

nella tracklist, ovvero sua nonna. L’uscita dell'album, a distanza di quattro anni dal precedente, è accompagnata dal nuovo singolo “we can’t be friends (wait for your love)”, del quale è disponibile su YouTube anche il videoclip ufficiale, una ballad electro-pop in cui il tono vulnerabile e malinconico della cantante si unisce a un beat dance.

Tgcom24

Il feat. che non ti aspetti L'atteso nuovo album dell’artista multiplatino, vincitrice di un Grammy Award e popstar internazionale è già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in esclusiva sullo shop Universal in formato CD e vinile con 4 special cover e su Discoteca Laziale con una quinta cover alternativa.



Settimo progetto discografico di Ariana Grande, “eternal sunshine”, titolo che si ispira al film di Jim Carrey "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" (Se mi lasci ti cancello), è composto da 13 brani con un unico feat. d’eccezione: nell’ultima traccia, infatti, "Ordinary Things" Ariana canta con sua nonna Marjorie, che ha la bellezza di 98 anni ed è indicata tra parentesi come feat. utilizzando il termine italiano "nonna". Il brano, come spiega Rolling Stone, celebra le gioie semplici della vita, come trascorrere del tempo con qualcuno a cui tieni. Nell'intro Ariana si chiede come si possa capire quando è finita con una persona. Sua nonna le dà una saggia risposta nell'ultimo brano in cui canta: "Se non ti senti a tuo agio dando loro il bacio della buonanotte, anche dopo un grande litigio, allora sei nel posto sbagliato... vattene".

Katia Temkin

"yes, and?" L’album è stato anticipato dall’uscita del singolo “yes, and?”, pubblicato il 12 gennaio, che ha debuttato #1 nelle Global Charts di Spotify e Apple Music, #1 nella Billboard Hot 100, diventando il suo ottavo singolo a raggiungere la prima posizione e il ventunesimo ad essere in top10 nella Billboard Hot 100, debuttando in top20 su Spotify Italia e top15 su Apple Music Italia. Attualmente “yes, and?” è in top10 nella classifica EarOne. Ariana Grande ha anche regalato ai fan un remix del singolo in collaborazione con la superstar Mariah Carey. "yes, and?" è stata l’unica canzone estratta prima dell’uscita del ufficiale del disco.



L'album precedente “eternal sunshine” segue il precedente album pubblicato nel 2020, “positions”, certificato disco d’oro in Italia e che contiene al suo interno le hit, entrambe certificate disco d’oro nel nostro Paese, “positions” e “34+35”. Nell’estate 2023 l’artista aveva fatto un breve ritorno sulle scene musicali per omaggiare il proprio pubblico con la riedizione del suo album d’esordio, in occasione del suo decimo anniversario, “Yours Truly (Tenth Anniversary Edition)”.

Katia Temkin



Ariana al cinema Oltre alla sua nuova musica, quest’anno Ariana Grande sarà sui grandi schermi dal 27 novembre per il suo ruolo da protagonista nel film “Wicked”, insieme a Cynthia Erivo, il cui trailer è stato rivelato per la prima volta durante il Super Bowl.



“eternal sunshine” ecco la tracklist

intro (end of the world)

bye

don’t wanna break up again

saturn returns interlude

eternal sunshine

supernatural

true story

the boy is mine

yes, and?

we can’t be friends (wait for your love)

i wish i hated you

imperfect for you

ordinary things (feat. nonna)