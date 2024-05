Anya Taylor-Joy trafitta dalle frecce sul red carpet di “Furiosa: A Mad Max Saga”

Tgcom24

Look, il futuro è nel passato Il prequel di "Mad Max: Fury Road" in arrivo ci porterà a sfrecciare nelle desertiche strade del mondo post-apocalittico creato da George Miller. Per l'anteprima del film su un futuro distopico, la 28enne Anya Taylor-Joy si è presentata a Sydney con un look che guarda al passato: faceva parte della collezione primavera/estate 1996 di Paco Rabanne. Al cinema siamo andati in un altro futuro lontano con il nuovo capitolo della saga fantascientifica di Dune. E su un altro red carpet, a Londra, qualche mese fa, Zendaya aveva fatto colpo con un cyber dress di Mugler d'archivio con ritagli su seno e natiche. L'abito indossato dall'attrice per l'anteprima di "Dune - Parte due" era anche lì un altro capo di moda vintage, che aveva debuttato sulla passerella alla settimana della moda di Parigi nel 1995, è realizzato in materiale argentato disposto in modo da sembrare un'armatura robotica.

Furiosa: A Mad Max Saga Il film è un prequel di Mad Max: Fury Road del 2015 e racconta la storia delle origini del personaggio svelando come Furiosa viene rapita e ridotta in schiavitù da un potente signore della guerra, che la costringe a servirlo. Interpretato da Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Alyla Browne e Tom Burke, sarà nelle sale il 24 maggio negli Stati Uniti, mentre in Italia dal 23 maggio.

Il personaggio di Furiosa A poche settimane dal debutto sul grande schermo, in un'intervista a Entertainment Weekly, Anya Taylor-Joy ha parlato di uno dei momenti chiave che vedremo e di come definirà il suo personaggio. “C’erano due passi veramente importanti da fare se volevamo raccontare la storia e il viaggio di come questa ragazzina diventa il personaggio che tutti conosciamo e amiamo", ha raccontato, spiegando poi: "Per me aveva assolutamente senso mostrare l’aspetto fondamentale di questo personaggio, ossia che si rifiuta di morire – si rifiuta, punto. Ed era importante mostrare che perdesse il braccio per qualcosa di molto più grande di lei. Questo per me era vitale da mostrare".