A causa della pioggia e delle condizioni meteo avverse tuttavia la prima processione non si è potuta svolgere all'aperto e Banderas non ha nascosto la sua delusione per questa sospensione: "La settimana santa è una metafora della vita. A volte toccano lacrime e a volte grazie. Quest'anno ci sono toccate le lacrime", ha commentato ai cronisti, come raccontano i media iberici, la star di 'Labirinto di passioni' e 'Dolor y Gloria', di Pedro Almodovar, e protagonista nei panni del villain di 'Indiana Jones e il quadrante del destino'. Banderas, che è Malaga assieme alla fidanzata, l'imprenditrice del settore bancario Nicole Kimpel, non dispera tuttavia che nel 2024 "queste lacrime di trasformino in grazie", e che per il resto della settimana santa, "si rischiari un po' il cielo", poiché "la Confraternita ha molta voglia di uscire in processione, ma dipenderà dalle circostanze". E intende che "chi comanda in questo caso è il cielo". Banderas ha preso parte alla confraternita "Las Reales Cofradías Fusionadas" nata dall'unione di quattro confraternite.

La carriera

Antonio Banderas Dopo numerose parti in importanti film di successo come i celebri "Donne sull'orlo di una crisi di nervi" e "Légami!" di Pedro Almodòvar, che lo fanno conoscere al grande pubblico o "Intervista col vampiro", "Philadelphia", "Desperado", "Evita", "Four Rooms", Banderas ha raggiunto la consacrazione internazionale nel 1998 con il ruolo di Zorro nel film "La maschera di Zorro". Ha poi recitato in numerosi film di successo come "C'era una volta in Messico" e la saga di "Spy Kids" e dal 2004 è il doppiatore originale del Gatto con gli stivali nella saga di "Shrek". Nel 2020, grazie alla performance in "Dolor y gloria" l'anno prima, ha ricevuto la sua prima candidatura per l'Oscar al miglior attore in vista della novantaduesima cerimonia.

Nel 2022 ha recitato con Penelope Cruz in "Finale a sorpresa - Official Competition", commedia brillante tra satira e ironia diretta da Gastón Duprat e Mariano Cohn, presentata in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.