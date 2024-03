Antonio Albanese e Virginia Raffaele

Si ride e si riflette in questa commedia sociale, cosi' come in altri film del regista, il quinto che vede Albanese come protagonista. "Lui non è mai modaiolo, non cerca un cinema di estetica e a volte un po' forzato che non amo. Il suo è un cinema che parla di esseri umani, è molto onesto e mi piace per questo", ha rimarcato l'attore. E se il sodalizio artistico con Albanese è già stato sperimentato con successo - come quello ottenuto da "Come un gatto in tangenziale" dove l'attore duetta con la moglie del regista Paola Cortellesi -, qui Milani sceglie per la prima volta Virginia Raffaele affidandole un ruolo inedito per lei dopo le "prove generali" nel film drammatico "Denti da squalo" di Davide Gentile. "Per me è stata una grandissima possibilità per costruire un personaggio tridimensionale che però mi appartiene, anche io ho un amore particolare per un sottofondo malinconico che ho molto ritrovato in questo personaggio", ha detto l'attrice, rimasta sempre a Pescasseroli per le sei settimane di riprese.