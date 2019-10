Antonella Lo Coco e l'amore inaspettato: ecco "Solo per te"

Si intitola "Solo per te" il nuovo singolo di Antonella Lo Coco, di cui Tgcom24 vi offre il video in anteprima. Un brano scritto da Francesca Xefteris. "La canzone racconta di un amore inaspettato, di quelli che arrivano quando non lo stai cercando - dice Antonella -. Arriva quando ti stai facendo i fatti tuoi, arriva e ti sorprende... L’amore arriva e non chiede permesso, arriva e basta".