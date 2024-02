Anouchka Delon: “Lasciate morire in pace mio padre Alain”

Riguardo al recente clamoroso sequestro da parte della gendarmeria francese di 72 armi da fuoco e più di 3.000 munizioni nel patrimonio di Alain Delon, a Douchy (Loiret), Anouchka si è detta "rassicurata, ora che le armi sono state portate via dalla proprietà per tante ragioni". Attraverso il suo legale Frank Berton la figlia di Alain Delon ha anche fatto sapere di essere stata "piuttosto preoccupata" del fatto che suo padre avesse delle armi in casa, di cui lei era a conoscenza, ma che non "immaginava che ne possedesse così tante".

In una recente intervista con Elle, Anouchka aveva spiegato in dettaglio la passione di suo padre per le armi da fuoco, aggiungendo: "Il peggio è che Anthony e Alain-Fabien sanno bene che detesto le armi da fuoco, amate invece da mio padre, dalla virilità di un'altra età, motivo per cui ne ha una collezione". Gettando benzina sul fuoco della sua relazione contrastata coi fratelli aveva anche aggiunto che i suoi fratelli, quando sono a Douchy, “camminano per casa armati”, credendo di essere “nel selvaggio West”.

Immediata la replica del fratello Anthony, 59 ani, che su Instagram ha scritto un lungo post in cui ricorda alla sorella di "aver passato la scorsa estate a sparare con una pistola col suo fidanzato, ex membro del gruppo di intervento della gendarmeria nazionale e capo della sicurezza a Douchy, per poi riportare l'arma a casa in memoria di papà...".

Dalla fine di gennaio l’attore gravemente malato, in seguito ad un ictus che lo ha colpito nel 2019, è stato posto sotto tutela giudiziaria. La giustizia ha nominato un rappresentante legale incaricato di assistere Alain Delon nel suo follow-up medico.

Sempre ad "Elle" Anouchka aveva sottolineato il clima teso familiare: "Così è una famiglia? Mi dispiace per me stessa. Ho cercato di aiutare Alain-Fabien, gli ero molto legato, è il mio fratellino, gli ho pagato l'affitto per diversi mesi... E lui mi diffama sulla pubblica piazza? (...) Non posso più dire questa parola, 'fratello'. Un fratello non dice sui giornali che sei una strega venale (...) Siamo paragonati agli Hallyday. Loro almeno hanno avuto la decenza di aspettare che il padre e il marito se ne fossero andati per farsi a pezzi",

Anche allo show mattutino di France Inter la figlia di Delon si è confidata con la giornalista Léa Salamé su questo insanabile conflitto familiare che ormai scandisce la sua vita quotidiana. In questione: lo stato di salute dell'iconico attore francese. Se Anthony e Alain-Fabien Delon sembrano essere sulla stessa lunghezza d'onda, non è assolutamente così per la sorella Anouchka.

La figlia di Alain Delon ha insistito dicendo di aver fatto di tutto per fare curare il padre. "Mi fa orrore vedere che mi fanno passare per una persona che non sono. Naturalmente è falso. La mia ambizione è sempre stata quella di farlo curare. Ho rispettato la sua volontà quando ha voluto venire in Svizzera e lui veniva ogni due mesi per le cure e dal momento in cui ha deciso di non farsi più curare, mi sono tirata indietro”, ha assicurato.

Alain Delon su quando e come decedere sulla sua morte: la richiesta di eutanasia nel 2022

Sostenendo che suo padre non aveva assolutamente perso la ragione, Anouchka Delon ha spiegato perché il famoso attore ha preferito rimanere in silenzio in questo conflitto così pubblicizzato. "Se non parla è perché non vuole. Non è che non può, è che non vuole. Penso che voglia, 88 anni, come dice lui, lasciarlo morire in pace. E quello che sta succedendo è tutt'altro che lasciarlo morire in pace."

Alain Delon ha deciso di scegliere quando mettere fine alla propria vita ricorrendo all'eutanasia. Il grande attore francese avrebbe già fatto testamento e chiesto al figlio Anthony di occuparsi della cosa. E' stato proprio Anthony Delon a raccontare la cosa in un intervista alla radio francese RTL lo scorso anno. "Mi ha chiesto di organizzare la cosa nel momento in cui dovesse decidere di affrontarla" ha spiegato Delon junior. Il divo francese non ha mai nascosto le sue idee circa il diritto di scegliere autonomamente quando mettere fine alla propria vita. "Da una certa età, ognuno deve avere il diritto di andarsene in tranquillità - aveva detto tempo fa in un'intervista -, senza la necessità di ricorrere a ospedali, iniezioni e il resto".