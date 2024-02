Tgcom24

Gli spettacoli all'Arena di Verona e nei palazzetti: biglietti in vendita Le prevendite sono disponibili da lunedì' 26 febbraio, anche se manca più di mese al suo ritorno sui palchi dei Palazzetti, dove il 10 aprile partirà il suo tour "Tutti nel vortice palasport", che toccherà le principali città italiane, mentre dopo i due appuntamenti all'Arena di Verona i live della cantautrice continuano anche in estate con "Tutti nel vortice outodoor" , una serie di concerti in festival prestigiosi.

Proprio sul live all'Arena di Verona, dopo il grande successo al Forum di Assago di Milano a novembre, sold out da mesi, Annalisa aveva dichiarato a Tgcom24 come questo luogo fosse molto importante per lei: "Sono tutt'ora un po' incredula, però allo stesso tempo felice e molto gasata. Ripenso alle tantissime volte in cui ho dichiarato che un sogno che ancora non avevo realizzato era fare un concerto mio all'Arena di Verona. La prima volta che ho cantato lì è stata nel 2011 e mi ha dato un'emozione enorme. Forse quell'emozione così grande l'ho provata solo in quel luogo. Tra l'altro era una situazione promozionale, quindi bellissima e tranquilla, non avevo motivo di essere così colpita. Ripensare a quel muro di gente e pensare a un mio concerto è una cosa incredibile e non vedo l'ora di preparare quello spettacolo".



Un record dopo l'altro Il vortice di Annalisa non si arresta anche dal punto di vista discografico: Il singolo "Sinceramente" è stato il miglior brano d'esordio di una donna su Spotify in Italia e il quinto a livello Globale nel 2024 (prima di lei nomi quali Ariana Grande, Beyonce e Nicki Minaj), e rimane a vertici delle classifiche di vendita e radiofoniche raggiungendo anche il disco d'oro in una settimana. "Sinceramente" è stato anche il brano vincitore della speciale classifica "RTL 102.5 #Radiofestival" 2024, in collaborazione con EarOne, che ha decretato il brano più radiofonico fra le canzoni in gara alla 74a edizione del Festival di Sanremo.

Annalisa solo nel 2023 ha superato oltre 1 milione e 300 mila copie certificate arrivando così negli anni a ottenere 35Dischi di Platino e 15Oro.

Con il suo ultimo album “E poi siamo finiti nel vortice” si è affermata come unica donna costantemente presente per 10 settimane nella Top 10 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. Inserita nella classifica di Forbes Italia tra le 100 donne italiane di successo, è tra le donne più ascoltate in Italia su Spotify, è stata la prima donna al n.1 della classifica con un singolo da tre anni, ma è anche l’unica donna solista ad essere presente con un singolo nella classifica Fimi/Gfk da più di anno e l’unica donna solista nella TOP10 dei singoli più ascoltati dell’anno ( Fimi/Gfk). La classifica ufficiale di TikTok del 2023 la vede protagonista assoluta. Le sue “Mon amour” e “Bellissima” sono rispettivamente al primo e il secondo posto tra i brani più utilizzati dagli utenti nel corso dell’anno. E non solo, le sue hit “Euforia” “Bellissima”, “Mon Amour” e “Ragazza Sola”, oltre ad essere stati in cima alle classifiche, l’hanno portata 8 volte in cima all’airplay radiofonico dove risulta la l’artista più passata. “Mon Amour” è anche il video musicale femminile più visto nel 2023.

Ecco i prossimi eventi: i concerti del "Tutti nel vortice Palasport"

6 aprile 2024 Firenze – Nelson Mandela Forum

8 aprile 2024 Torino – Inalpi Arena

10 aprile 2024 Milano – Forum (Assago) SOLD OUT

12 aprile 2024 Bari – Palaflorio

13 aprile 2024 Napoli– Palapartenope

17 aprile 2024 Bologna – Unipol Arena

21 aprile 2024 Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

24 aprile 2024 Padova – Kione Arena SOLD OUT

29 aprile 2024 Milano – Forum (Assago)

Queste le date estive:

16 giugno Annone di Brianza (LC) – NAMELESS FESTIVAL

21 giugno Bellinzona - CASTLE ON AIR

26 giugno Ferrara – FERRARA SUMMER FESTIVAL

06 luglio Cattolica (RN) – ARENA REGINA

12 luglio MAarostica (VI) – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL

17 luglio Genova– LIVE IN GENOVA FESTIVAL

26 luglio Catania – VILLA BELLINI

27 luglio Palermo – CANTIERI CULTURALI ZISA

02 agosto Forte dei Marmi (LU) – VILLA BERTELLI

06 agosto Gallipoli (LE) – PARCO GONDAR

08 agosto Pescara – ZOO MUSIC FEST

10 agosto Baia Domizia (CE) – ARENA DEI PINI

12 agosto Roccella Jonica (RC) – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL

17 agosto Olbia - RED VALLEY FESTIVAL

Per tutto il 2023 la cantautrice ha dominato tutte le classifiche musicali confermandosi la regina del pop.

