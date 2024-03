Annalisa Minetti si laurea a 47 anni: 110 e lode in Scienze Motorie

Già concorrente di Miss Italia, poi cantante vincitrice del Festival di Sanremo e quindi atleta paralimpica dagli ottimi risultati, si è ora laureata in Scienze Motorie con 110 e lode . Ma nel suo stile Annalisa non si ferma mai: nel video di ringraziamenti pubblicato sui social, ha infatti detto di pensare già al Dottorato...

Annalisa Minetti si è laureata all’Università Telematica San Raffaele di Roma con il massimo dei voti. L'ennesimo traguardo di una donna abituata a tagliarne tanti, sempre con grandi risultati.

Basti pensare che dopo due Festival di Sanremo vinti (il primo nel 1998 come vincitrice assoluta, il secondo nel 2005 con Toto Cutugno, primi nella categoria Classic e secondi in assoluto), si è data allo sport conquistando nel 2012 la medaglia di bronzo nei 1500 metri alle paralimpiadi di Londra, stabilendo il record del mondo della categoria ciechi (le due atlete che l'hanno preceduta erano ipovedenti poiché non vi erano distinzioni tra disabilità visive). Nello stesso anno ha conquistato anche la medaglia di bronzo ai Campionati europei di atletica leggera paralimpica 2012. L'anno successivo conquista la medaglia d'oro ai campionati del mondo di atletica leggera paralimpica 2013 negli 800 metri ottenendo il nuovo record del campionato.

Successi che le sono valsi la nomina a Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Ma Annalisa non si è fermata qui. E la sua esperienza sportiva è stata ora messa a frutto a livello teorico e accademico. Nel video in cui compare con in testa la tradizionale corona di alloro, ha voluto ringraziare chi l'ha sostenuta in tutte le sue scelte e sfide. Ma ora guarda avanti. "Adesso sto già pensando in grande, mi piacerebbe un giorno stringere tra le mani un dottorato - ha detto -. E' faticoso, ma a me la fatica piace".