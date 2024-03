Il nuovo tour di Annalisa

Il 6 aprile tornerà sui palchi dei palazzetti per il "Tutti nel vortice palasport" che toccherà le principali città italiane con concerti già esauriti a Firenze, Milano, Bari, Napoli, Roma e Padova, mentre a maggio sarà per la prima volta all’Arena di Verona con due appuntamenti il 14 maggio (sold out) e il 20 maggio. I live della cantautrice continuano anche in estate con "Tutti nel vortice out door", una serie di concerti in festival prestigiosi.