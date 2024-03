Oggi per me è un giorno speciale davvero". Nel messaggio, scritto in italiano, la fan o il fan ringraziano la cantante con toccanti parole: "Signora Annalisa, le scrivo solo per ringraziarla per la serenità e il buonumore che mi dà quando ascolto le sue canzoni". Intanto l'artista ha pubblicato la versione francese del suo brano sanremese , ovvero “Sinceramente - French Version” con Olivia Stone.

Il messaggio dall'Ucraina scritto a mano Nella lettera, scritta a mano e spedita via posta il 20 febbraio, quindi un mese fa, che Annalisa ha fotografato e condiviso nelle sue storie Instagram, la ragazza o il ragazzo raccontano di come la musica della loro beniamina sia di grande conforto in un momento difficile come questo per l'Ucraina: "Stati d'animo necessari qui a Kiev tra un attacco e l'altro, da parte di missili e droni russi. Ancora grazie".

Una grande soddisfazione e una grande gioia per Annalisa, che questa volta non hanno a che fare con i risultati da capogiro, che le sue canzoni continuano ad ottenere, dalla certificazione doppio platino di "Sinceramente" al quinto disco di platino di "Mon Amour" con otre 78 milioni di streaming su Spotify, bensì dall'effetto positivo che queste hanno sulle persone, in particolar modo in un paese martoriato dalla guerra come l'Ucraina. Una rivincita personale verso chi l'accusa di fare musica troppo "frivola e leggera".

Il respiro internazionale della musica di Annalisa E intanto la cantante, 38enne, non si ferma e pubblica la versione francese del suo brano sanremese con l'artista belga Olivia Stone, "Sinceramente - French Version", segnale del respiro sempre più internazionale della sua musica.

Un segnale che ha avuto il suo clou poche settimane fa quando Annalisa ha ricevuto il Global Force Award a Los Angeles in occasione del Billboard Women in Music. La regina delle hit è stata scelta da Billboard Italia ed è la prima italiana a entrare nella Top 100 Billboard Global, la classifica dell'autorevole rivista musicale. "Che onore essere qui a rappresentare il mio Paese. Sono felice e grata di essere la prima artista italiana a ricevere questo premio", ha detto la cantante.





Il discorso di Annalisa Accolta da un lungo applauso allo YouTube Theatre, Annalisa ha accettato il riconoscimento citando tre delle sue ultime canzoni: "Bellissima", "Mon Amour" e "Sinceramente", con cui si è classificata terza all'ultimo Festival di Sanremo. Rispondendo anche alle polemiche di chi, in patria, la accusa di fare musica troppo frivola e leggera, Annalisa ha detto alla platea piena di star internazionali: "Questa è la magia della musica pop: diffondere messaggi con parole semplici, e con un ritmo che fa ballare l'anima. Essere qui, rappresentare il mio Paese e condividere questi messaggi è la più grande vittoria".