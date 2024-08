Incidente sul palco per Anna Tatangelo, ecco cos'è successo

In alcuni video pubblicati dai fan sui social si vede Anna Tatangelo cantare e ballare sul palco, prima di scacciare l’insetto con la mano e guardarsi con preoccupazione il braccio sinistro. La Tatangelo ha cercato di mandare avanti il live, facendo cantare i fan per qualche secondo, ma poi si è rifugiata nel backstage per essere medicata. Anche un uomo con suo figlio, tra il pubblico, sono stati punti da una vespa e tempestivamente soccorsi dai medici presenti sotto il palco. Dopo l'incidente, Lady Tata si è mostrata sui social con il ghiaccio sul braccio. "Stasera non ci siamo fatti mancare nulla, giusto? Puntura di vespa mentre si canta, ce l’abbiamo", ha sdrammatizzato l'artista.