Anna lancia il nuovo singolo "I Got It" e va alla conquista degli Usa

A partire da questo singolo infatti, la rapper sarà rappresentata negli Stati Uniti dalla Republic Records (parte di Universal Music Group), "casa" di alcune fra le più luminose star della musica mondiale come Nicki Minaj, Drake, The Weeknd, Ariana Grande e Taylor Swift.

Anna ritorna con il primo brano dell'anno " I Got It " e inaugura una nuova era discografica.

Il brano, scritto dalla stessa Anna e prodotto da Sadturs, Kiid, Adam11 e Usa Beata, è un rap diretto e incisivo all'insegna del "self-empowerement", il cui videoclip è stato girato da una troupe americana e vede Anna muoversi per le strade di New York, uscire da un’auto sportiva laccata di rosa e sfoggiare outfit sgargianti.

La rapper si trovava nella Grande Mela proprio per dare il via all'accordo con la Republic Records, che sarà partner del nuovo progetto discografico di Anna, che è risultata essere l’artista femminile più ascoltata in Italia su Spotify del 2023 (mantenendo tutt'ora il primato). Per lei un 2023 veramente eccezionale, che l'ha vista partecipare alla colonna sonora del blockbuster mondiale "Fast X", ultimo capitolo della saga di “Fast & Furious” con Vin Diesel e pubblicare collaborazioni multiplatino come "Vetri Neri" con Ava e Capo Plaza.

Ha partecipato anche all'ultimo singolo del rapper Rhove, "Petit Fou Fou", attualmente tra i brani più ascoltati in Italia (top10 su Spotify, top10 su Apple Music, top10 su TikTok e tra le clip musicali più viste su YouTube).

