Il brano anticipa l’uscita del nuovo album " Funk Generation " che uscirà il 26 aprile. Prodotto da Botlok, il nuovo singolo, in spagnolo mescolato con il portoghese e l'inglese, è ispirato al funk carioca e caratterizzato da un ritmo da dancefloor in cui Anitta e i feat. Brray e Bad Gyal si alternano regalando ai fan un singolo pieno di sensualità. Il video, diretto da Sam Hayes, mostra gli artisti cimentarsi in una coreografia sbalorditiva in un'atmosfera baile funk all'aperto.

Tgcom24

Il nuovo album Il nuovo brano anticipa l’uscita dell’album "Funk Generation", nel quale Anitta incanala le sue influenze più formative, a partire dalla sua infanzia in Brasile. In questo modo, Anitta evoca lo spirito del classico funk brasiliano con il suo tocco personale, perfetto per una nuova generazione.

Le parole di Anitta "Funk Generation è un album in cui celebro le mie radici - spiega Anitta - Esprimo la potenza del funk di Rio in ogni brano, con i suoi ritmi unici, ballabili e sensuali. È una musicalità nata nelle favelas, dove sono cresciuta, e trasuda resistenza e arte in ogni comunità. Sono orgogliosa di lavorare a un progetto su un genere che è stato ingiustamente stigmatizzato in Brasile, ma che sta lentamente guadagnando riconoscimento in tutto il mondo. Nell'album ho coinvolto importanti collaborazioni che mi hanno aiutata a raccontare questa storia. Ho partecipato a ogni fase della produzione e della direzione visiva, raggiungendo il risultato sperato".