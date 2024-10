Andrea Rizzolini esplora i limiti della mente con un one man show

"Th!nk" è il nuovo spettacolo di Andrea Rizzolini, prodotto da Officine dell’Incanto con la regia di Piero Venesia. Campione del mondo di mentalismo nel 2022 e autore di "Incanti", torna nei teatri per un one man show inedito dai pezzi mai visti. Il suo stile fonde teatro, letteratura e filosofia a illusioni congeniate per lasciare il pubblico senza fiato, esplora i limiti di una forma d’arte come il mentalismo che ormai è diventata tanto popolare quanto fraintesa.