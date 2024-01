Andrea Bocelli: "Ho chiesto a Obama se esistono gli Ufo"

Andrea Bocelli ha rivelato di aver chiesto a Barack Obama notizie sugli Ufo.

E' accaduto in occasione di una sua visita alla Casa bianca quando Obama era ancora presidente degli Stati Uniti. "Nello Studio Ovale, prima di congedarci - ha raccontato durante un'ospitata in una trasmissione televisiva -, ho detto al presidente 'dovrei farle una domanda, se posso: gli Ufo esistono o no?'. Lui è rimasto un po' interdetto, ha detto 'non abbiamo extraterrestri qui ma ci sono fenomeni che non riusciamo a spiegare'".