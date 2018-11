Andrea Bocelli è una star con un patrimonio di oltre 35 milioni di euro

Il riconoscimento internazionale per l'ultimo lavoro è arrivato appena dopo che Andrea ha festeggiato i 60 anni. Bocelli è ad oggi un artista internazionale con una stella sulla Walk of Fame, ha tenuto un concerto a Central Park davanti a 75mila persone, è stato chiamato alle cerimonie inaugurali di Olimpiadi e Mondiali di calcio e si è esibito davanti a presidenti, famiglie reali e pontefici.



Ma la musica, secondo quanto scrive "Il Sole 24 Ore", non è l'unico elemento che incide sul suo patrimonio milionario. Sono riconducibili al tenore italiano ben 13 soggetti imprenditoriali, partendo dalla holding Anchise, tra attività immobiliari, commerciali, fino alla gestione di stabilimenti balneari: il giro d'affari annuo si aggira sui 4,5 milioni di euro. E parte di questi ricavi provengono dalla Almud Edizioni Musicali Srl (nel 2016 ha realizzato 2,3 milioni di fatturato).



La voce di "Con te partirò" è anche molto attivo nel sociale. Dal 2011 la sua Fondazione gestisce progetti in giro per il mondo, e solo nel 2017 ha raccolto 6 milioni, erogandone oltre 4 milioni per raggiungere oltre 650mila beneficiari.



Per ultimo, il successo del disco "Sì" è il risultato di un lavoro di tre anni. Secondo quanto dichiarato da Filippo Sugar, presidente dell'etichetta Sugar Music: "L'idea era tornare a un disco di inediti di Bocelli in sintonia con l'epoca dello streaming". E così stato, essendo nato sotto la produzione del leggendario Bob Ezrin (già con Lou Reed e Pink Floyd, tra gli altri) e con duetti eccezionali con le stelle pop mondiali come Ed Sheeran e Dua Lipa. In attesa del tour, che prenderà il via a fine novembre dalle grandi arene americane.