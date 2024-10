Su Tgcom24 in esclusiva una scena de "L'amore secondo Kafka"

La piccola stazione balneare fa da sfondo a una felicità che irrompe improvvisa, illuminando le tenebre dell’ultimo anno di vita dello scrittore con un grande e sorprendente amore. Lui è un uomo di mondo, vizioso, elegante e già malato, lei è una maestra d’asilo di Berlino Est, ebrea ortodossa. Lui scrive e lei danza. Lui vive come sospeso in aria, lei invece ha i piedi ben piantati a terra. Decidono di trasferirsi a Berlino e, quando la salute di Franz peggiora, si spostano in un sanatorio in Austria. Un anno dopo Franz muore, ma il ricordo del loro amore resterà con Dora per tutta la vita.