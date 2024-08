Torna la saga di Ridley Scott e la paura nello spazio: "Alien: Romulus" al cinema

Dietro la macchina da presa troviamo il regista e sceneggiatore Fede Alvarez ("La casa", "Man in the Dark") che ha voluto riportare alle origini la storia: rovistando in una stazione spaziale abbandonata, un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio si trova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell'universo. Stiamo parlando dello Xenomorfo, l'esemplare più perfetto dell'universo, nonché l'arma definitiva: ha acido concentrato al posto del sangue, non ha bisogno di cibo e può sopravvivere in qualsiasi atmosfera. Ha poi una forma umanoide e scheletrica, con una testa cilindrica allungata e una coda ossea. Alvarez ha voluto utilizzare effetti speciali vecchio stile per creare lo Xenomorfo in "Alien: Romulus". Sono stati creati ben quattro Xeno completi, che hanno richiesto il lavoro di ottanta artisti digitali, concept artist, creatori di stampi, scultori, pittori ed esperti di robotica. Tutti hanno lavorato partendo da concept generali di design che rendono i quattro Xeno completamente funzionanti.