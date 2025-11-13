Spiava Alex Britti con telecamere in casa: sei mesi alla ex compagna

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vicenda risale al maggio 2022. La donna, una 35enne, avrebbe utilizzato un apparecchio dotato di scheda di memoria e collegamento internet, capace di trasmettere immagini da remoto. L'obiettivo, secondo l'accusa, era monitorare la vita privata di Britti raccogliendo video e audio all'interno della sua abitazione romana. Gli avvocati dell'artista avevano denunciato l'intrusione dopo aver individuato il dispositivo di registrazione.