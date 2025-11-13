Spiava Alex Britti con telecamere in casa: sei mesi alla ex compagna

Il tribunale ha riconosciuto la donna colpevole di interferenze illecite nella vita privata. Previsto anche un risarcimento di 6mila euro per il cantante
© IPA
È stata condannata a sei mesi di reclusione l'ex compagna di Alex Britti, accusata di aver installato telecamere nascoste all'interno della casa del cantante per spiarlo. La sentenza, pronunciata dal tribunale di Roma, riconosce la donna colpevole del reato di interferenze illecite nella vita privata. Oltre alla pena detentiva, il giudice ha disposto un risarcimento di 6mila euro a favore dell'artista.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vicenda risale al maggio 2022. La donna, una 35enne, avrebbe utilizzato un apparecchio dotato di scheda di memoria e collegamento internet, capace di trasmettere immagini da remoto. L'obiettivo, secondo l'accusa, era monitorare la vita privata di Britti raccogliendo video e audio all'interno della sua abitazione romana. Gli avvocati dell'artista avevano denunciato l'intrusione dopo aver individuato il dispositivo di registrazione.
L'inchiesta, avviata nel 2022, ha portato alla scoperta di una telecamera collegata a un'applicazione di controllo remoto. Dalle verifiche tecniche è emerso che la ex compagna di Britti accedeva ai contenuti da un altro dispositivo, visionando le immagini in diretta. Durante il processo, la difesa ha sostenuto che l'apparecchio fosse stato originariamente installato come baby-monitor, ma per l'accusa la donna lo aveva poi usato con finalità di sorveglianza personale, senza il consenso dell'artista.
Il giudice ha riconosciuto la responsabilità della donna e disposto una condanna a sei mesi per interferenze illecite nella vita privata. È stata inoltre stabilita una provvisionale di 6mila euro in favore di Alex Britti, a titolo di risarcimento dei danni morali. La sentenza, pronunciata in primo grado, potrà essere impugnata in appello.
Il cantautore romano, che ha sempre mantenuto un profilo riservato sulla propria vita privata, ha definito la vicenda "una storia brutta e complicata", preferendo non entrare nei dettagli per tutelare il figlio nato dalla relazione con la donna condannata. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dopo la sentenza.
La relazione tra Alex Britti e la sua ex compagna era terminata da tempo, dopo anni di convivenza e la nascita del loro figlio nel 2017. Il procedimento penale si intreccia con una controversia civile sull'affido del minore, già oggetto di valutazione da parte del tribunale competente. Secondo quanto emerso in aula, alcune delle registrazioni sarebbero state utilizzate per sostenere le tesi della donna in sede civile.