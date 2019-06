Alessandra Amoroso, relax in bikini: "Mi prendo una pausa"

Dopo dieci anni dedicati alla musica, Alessandra Amoroso ha deciso di scendere per un po' dal palco per concentrarsi sul privato. Intervista da "Il Giornale", la cantante ha infatti ammesso di volersi prendere una pausa: "Proverò a riposare e a prendermi del tempo per la mia famiglia e me stessa". Un nuovo capitolo della sua vita, che inaugura con un bikini mozzafiato pubblicato sui social, che rende l'arrivederci un po' meno doloroso per i suoi fan.