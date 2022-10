Alec Baldwin e la moglie Hilaria condividono la prima foto di famiglia con tutti e 7 i bambini.

"Baldwinito dream team" definisce Hilaria "la squadra da sogno" dei Baldwin, nella didascalia dello scatto postato su Instagram, dove lancia un messaggio anche alla figlia maggiore di Alec,avuta con: "Ireland ci manchi e ti amiamo".Intanto però sull'attore 64enne pesa ancora il rischio d'incriminazione per la sparatoria sul set del film 'Rust' in cui l'anno scorso è rimasta uccisa la direttrice della cinematografia



Mentre quindi la piccola Ilaira Catalina Irena , ultima nata della famiglia Baldwin, fa il suo debutto accanto a tutti i suoi fratelli ed entrambi i genitori, nuvole nere si addensano ancora su

Alec Baldwin

Mary Carmack-Altwies,

, che deve fare i conti con la recente richiesta da parte del procuratore della Contea di Santa Fe di ulteriori finanziamenti che sarebbero necessari se verrà deciso che ci sono tutti gli elementi per andare a un processo di alto profilo mediatico. Nella richiesta di fondi la procuratrice,ha precisato, infatti, che il suo ufficio non ha ancora stabilito che sarà necessario arrivare alle incriminazioni, ma in un allegato ha anche affermato che " uno dei possibili imputati è il celebre attore cinematografico Alec Baldwin".



Nel frattempo però la famiglia Baldwin si distrae fronteggiando l'ulteriore recente allargamento della famiglia: la piccola Ilaria è infatti nata solo poche settimane fa, il 22 settembre.

La coppia condivide già i figli Eduardo "Edu" Pao Lucas, 2, Romeo Alejandro David, 4, Leonardo Ángel Charles, 6, e Rafael Thomas, 7, e le figlie Ilaria, Maria Lucia Victoria, 18 mesi e Carmen Gabriela, 9.

Mercoledì, in una lettera aperta alla figlia appena nata, su Instagram, insieme a un video della bambina, Hilaria aveva scritto, rivolgendosi alla piccola: "Sappi quanto siamo felici che tu sia entrata nelle nostre vite".