Alain Delon, 88 anni, è stato posto sotto tutela giudiziaria, secondo quanto reso noto dai media francesi.

Per l'attore è è stato nominato un amministratore di sostegno, dopo che gli accertamenti medici eseguiti lo scorso 13 gennaio, hanno evidenziato lo stato di deterioramento delle sue condizioni psico-fisiche. Si tratta di una misura provvisoria, meno pesante della tutela vera e propria. In base a quanto deciso dal giudice, Delon potrà continuare a compiere molti atti, ma non i più importanti, come la vendita di un bene immobile o le decisioni legate alla sua salute, ad esempio, che dovranno essere affidate ad un terzo.