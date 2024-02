Francia, sequestrate 72 armi da fuoco in casa di Alain Delon

Aperta un'inchiesta

L'attore, 88 anni, gravemente malato e di recente al centro di dispute tra i figli che hanno lacerato la famiglia, "non è in possesso di nessuna autorizzazione che gli permetta di detenere armi da fuoco". La perquisizione è stata ordinata dal giudice tutelare l'8 febbraio, in quanto era stata osservata - durante una visita legale a casa dell'attore - la presenza di un'arma. Ce ne erano addirittura 72 di diverse categorie, da guerra, da tiro sportivo e quelle utilizzate per difesa personale. Nella residenza di Alain Delon è stata "constatata anche l'esistenza di un poligono di tiro", ha aggiunto il procuratore. Un'inchiesta è stata aperta per detenzione illegale di armi.