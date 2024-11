Antonio, quando ho sentito la canzone ho pensato, 'perché non l'ha tenuta per Sanremo?'

Non sei l'unico, molte persone mi hanno detto che se la sono immaginata per quel tipo di palco. Io confermo che ho intenzione di ritornarci a Sanremo, fino a due anni fa non ci pensavo... ma con altrettanta la verità ti dico che non sento l'obbligo di tornarci già quest'anno, magari succederà già nel 2025, magari ci torno l'anno prossimo ancora... per ora mi concentro su questo nuovo progetto.