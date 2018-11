Aggressioni a vicini, Justin Bieber chiude causa dopo 6 anni

Justin Bieber e un suo ex vicino di casa bersaglio di continue aggressioni hanno trovato un accordo mettendo fine ad una causa legale durata quasi sei anni. La pop star 24enne ha già scontato una condanna in libertà vigilata nell'ambito di un patteggiamento dopo il primo incidente del 2013, quando Bieber lanciò delle uova contro la casa dei coniugi Jeffrey and Suzanne Schwartz, suoi vicini di casa a Calabaza, in California.