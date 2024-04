Adriano Celentano spera nella reunion dei Ferragnez: ecco cos'ha detto

Il cantautore, riservatissimo sui social, ha infatti voluto esporsi dopo l'intervista in tv del rapper per fargli i complimenti. "Ciao Fedez! Mi sei piaciuto ieri sera! Sei stato forte! Un abbraccio e un bacio alla tua Chiara", ha scritto sul suo profilo Instagram.

Leggi Anche Fedez vola al Coachella, Chiara Ferragni a casa con la mamma

Il messaggio di Adriano Celentano a Fedez Celentano si augura per Fedez che con la sua Chiara possa tornare presto il sereno, anche se al momento c'è un oceano a dividerli (la Ferragni è a Milano con i figli e Fedez in California). L'intervento del Molleggiato ha però diviso i suoi follower. In tanti, infatti, non si aspettavano che seguisse con passione le vicende matrimoniali dei Ferragnez mentre altri hanno apprezzato il commento.

Adriano Celentano e Claudia Mori, la coppia più bella del mondo Di certo Celentano in fatto di amore ha esperienza da vendere e può permettersi di dare qualche consiglio al collega più giovane. Il prossimo luglio festeggerà infatti 60 anni di matrimonio con Claudia Mori, con cui forma la coppia più bella del mondo, e in sei decenni i due ne hanno passate tante. A partire dal loro incontro nel 1963 sul set di "Uno strano tipo". All'epoca lui era fidanzato con Milena Cantù, ma l'anno successivo sposò in gran segreto Claudia a Grosseto pur continuando a tenere in piedi per qualche tempo la relazione "ufficiale" con Milena.