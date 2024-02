La superstar mondiale si esibirà a Monaco di Baviera in Germani in una serie di spettacoli esclusivi il 2, 3, 9 e 10 agosto 2024. Gli show avranno luogo alla Munich Messe, in un ambiente all'aperto creato esclusivamente per questi spettacoli speciali. Lo ha annunciato la stessa artista sui social: "Uno stadio pop-up unico e su misura, progettato per qualsiasi spettacolo io voglia mettere inscena?", ha scritto e ha poi aggiunto: "Non potrei pensare a un modo più bello di trascorrere la mia estate".

Adele torna in tour in Europa con quattro date in un'arena creata appositamente per lei.

L'arena, realizzata su misura, sarà caratterizzata da una combinazione di tribune con posti a sedere e aree in piedi, per un totale di 80.000 persone a serata (qui sotto e' visibile il rendering della venue).

Il messaggio sui social Pubblicando la locandina dei concerti in Germania sui social, Adele ha spiegato come è giunta alla decisione di tornare ad esibirsi in Europa: "Qualche mese fa ho ricevuto una telefonata per una serie di spettacoli estivi. Ero soddisfatta come non mai dei miei spettacoli all’Hyde Park di Londra e della mia residency a Las Vegas, quindi non avevo altri piani. Tuttavia, ero troppo curiosa per non dare seguito e proseguire in questo progetto: uno stadio pop-up unico e su misura progettato attorno a qualunque spettacolo io voglia mettere in scena? Nel mezzo dell'Europa? A Monaco? È un po’ casuale, ma comunque favoloso! Subito dopo gli Europei? Forza Inghilterra! Con le Olimpiadi alle porte? Avanti! E anche alcuni dei miei artisti preferiti che suonano? Perché si! Non suono in Europa dal 2016! Non potevo pensare a un modo più meraviglioso di trascorrere la mia estate e concludere questa bellissima fase della mia vita e della mia carriera con spettacoli più vicini a casa durante un’estate così emozionante".

Dopo otto anni di nuovo in Europa Queste date europee esclusive segnano la prima volta di Adele in Europa dal 2016. L'artista si sta attualmente esibendo nell'ultima tappa della sua serie di concerti a Las Vegas, Weekends With Adele, che durerà fino a meta' giugno. Weekends With Adele ha ricevuto grandi consensi da parte dei fan e dalla critica. Il Los Angeles Times ha definito lo spettacolo "uno squisito equilibrio tra narrazione personale e sfarzo di Las Vegas", mentre Billboardlo ha descritto come "assolutamente spettacolare, da togliere il fiato". Terminato l'ultimo concerto a Las Vegas, Adele si sara' esibita in ben 50 date di Weekends With Adele (100 spettacoli in totale). Ha anche entusiasmato il pubblico del Regno Unito con il tutto esaurito dei suoi spettacoli all'Hyde Park di Londra nel 2022. Sia Las Vegas che Londra sono state acclamati e definiti iconici, e ora Adele è pronta per vivere un'altra nuovissima esperienza dal vivo ai suoi fan europei. La registrazione degli utenti per l'acquisto dei biglietti è aperta su Adele.com e si chiuderà lunedì 5 febbraio alle 18. I fan riceveranno i link per l'acquisto martedì 6 febbraio, e l' acquisto per i fan registrati sarà disponibile da mercoledì 7 febbraio alle ore 10. La vendita generale al pubblico è prevista per venerdì 9 febbraio alle ore 10.

Nessun nuovo album in vista Al momento invece nessuna buona notizia sul fronte dell'atteso nuovo album dell'artista. I quarto ed ultimo, "30" è datato novembre 2021, un lavoro intenso che parte dalle vicissitudini personali degli ultimi anni per guardare al futuro, pubblicato a ben a sei anni abbondanti da "25". E già questa, in un periodo in cui è importante esserci sempre, è una notizia. Se si considera che anche "25" arrivava quattro anni dopo il folgorante successo di "21" si capisce che Adele è un'artista che vuole prendersi i propri tempi per fare le cose per bene.

Durante uno dei suoi show dei suoi Weekends With Adele, la sua residency al Caesar’s Palace di Las Vegas, la cantautrice ingese, che un anno fa aveva parlato di una lunga pausa ha detto: "Non credo che scriverò un album per un bel po' di tempo", ha detto al pubblico dello show "Ma la prossima volta che lo farò, verrò ovunque voi siate".

Il bello dei live Ad ottobre Adele aveva rivelato che la residency a Las Vegas l'aveva aiutata a "innamorarsi nuovamente dell'esibizione dal vivo". Su X aveva anche aggiunto: "Avevo bisogno di riconnettermi con le mie canzoni e ricordare cosa significano per me, e l'ho fatto!... Essere di nuovo sul palco nell’ultimo anno in un modo così vicino e personale con il pubblico dopo tutti questi anni è stata un’esperienza rigenerante davvero straordinaria che non dimenticherò mai. Tutte le interazioni esilaranti, piene di sentimento, selvagge e strazianti che abbiamo avuto insieme saranno custodite nella mia mente per tutta la vita. Gli sguardi sui vostri volti, vedervi ridere e piangere insieme cantare a squarciagola e accumulare sacchetti di coriandoli. Tutte le bambole Simi, i braccialetti dell'amicizia, i fiori, le chiamate FaceTime e le bandiere. È pazzesco quanto possa essere gioioso uno spettacolo pieno di canzoni tristi!!”

Adele ha anche spiegato come mai pubblichi raramente album: "A volte mi chiedo se la gente pensa che io sia calcolatrice quando scompaio per anni di seguito e sono sfuggente... Ma il vero motivo per cui ho avuto solo quattro album -e non credo che molte persone lo sappiano – sanno che ho un figlio – è che mio figlio ha 11 anni. Quindi, se fai i conti, significa che al culmine di '21'... sono rimasta incinta. Per molti questo sarebbe stato, e lo era, considerato un suicidio professionale. È stato lì per lì che ho scelto di rifiutare la mancanza di successo e l'idea che devi essere costantemente rilevante per avere successo. E che forse, solo forse, potrei essere un successo sia dentro che fuori dal palco. E non indovinerai mai cosa: me la sono cavata!"