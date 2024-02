Adele annulla tutti i concerti di marzo: "Sto ancora male"

Con un post su Instagram la cantante britannica ha fatto sapere che i medici le hanno imposto di riposare anche se non ha rivelato i dettagli della sua malattia. "Purtroppo sono costretta a prendere una pausa e a sospendere il mio show fisso a Las Vegas" ha scritto. L'annuncio arriva a poco più di cinque mesi dall'inizio del suo tour europeo che in realtà consisterà in quattro serate a Monaco di Baviera in agosto , in un'arena realizzata apposta per lei.

Tgcom24

Adele ha spiegato che inizialmente si era ammalata alla fine degli spettacoli al Coliseum del Caesars Palace dell'anno scorso, all'inizio di novembre. Dopodiché gli show si sono presi una pausa per il periodo festivo ma quando la cantante ha ripreso con gli spettacoli, il 19 gennaio, in realtà non era ancora tornata in piena salute. E i dodici concerti che ha affrontato da quel momento in poi non hanno fatto che peggiorare le sue condizioni. Ecco quindi la decisione, pur se presa a malincuore, di uno stop forzato di almeno un mese, che fasrà saltare i prossimi dieci concerti (a Las Vegas Adele si esibisce tutti i venerdì e sabato).