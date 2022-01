Adele in lacrime rimanda tutti i suoi concerti a Las Vegas per Covid

A sole 24 ore dal debutto, Adele è stata costretta a rimandare tutti i suoi concerti a Las Vegas . "Mi dispiace così tanto, ma lo show non è pronto", ha detto la cantante in lacrime dando la notizia ai fan con un video su Instagram. "Metà della mia squadra ha il Covid ed è stato impossibile finire di preparare lo spettacolo", ha spiegato.

La star britannica, che ha da pochi mesi pubblicato la suo quarto album intitolato "30", aveva annunciato 12 settimane di concerti consecutivi a Las Vegas a partire proprio dal 21 gennaio. I 24 concerti al Caesar Palace, in programma tutti i weekend fino ad aprile, sarebbero stati i primi concerti di Adele da cinque anni a questa parte. I biglietti erano in vendita a un prezzo che andava dagli 85 ai 685 dollari e il guadagno previsto per la pop star si sarebbe dovuto aggirare attorno al mezzo milione.

"Sono stata sveglia nelle ultime 30 ore per cercare di salvare lo spettacolo ma non c'è più tempo", ha detto ancora la cantante scusandosi soprattutto con chi si trovava giàa Las Vegas. "Mi dispiace che sia così all'ultimo minuto. Sono così arrabbiata e imbarazzata. Stiamo riprogrammando tutte le date, ci stiamo lavorando proprio ora". E ha assicurato: "Finirò il mio spettacolo".

