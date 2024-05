Adam Sandler (recentemente eletto da Forbes la star più pagata di Hollywood) è stato avvistato dai paparazzi e dai fan insieme alla moglie Jackie e alla figlia 18enne Sadie Madison (che ha spento le candeline il 6 maggio, lo stesso giorno di George Clooney) a spasso per il quadrilatero della moda, in zona Montenapoleone. L'attore ha concesso selfie e sorrisi ai passanti, durante una pausa dal set insieme. Si tratta di un ritorno a Milano per Adam Sandler, che nel 2018 aveva girato in città alcune scene di "Murder Mistery" in compagnia della collega Jennifer Aniston.

George Clooney e Adam Sandler: le indiscrezioni sul film

Nei giorni scorsi Sandlar e Clooney sono stati visti nei pressi del binario 20 della Stazione Centrale di Milano, in abiti anni Novanta, dopo aver fatto tappa in Emilia Romagna. Proprio nel piacentino Clooney il 6 maggio ha festeggiato 63 anni con tanti palloncini colorati e una maxi torta alla frutta, oltre a centinaia di pasticcini per tutta la troupe. Secondo alcune indiscrezioni, dopo la tappa lombarda, tra il 17 e il 30 maggio le riprese si sposteranno tra Arezzo, Pienza e la Val D'Orcia. Sono ancora poche le informazioni circa la natura del film che stanno girando in Italia. Dovrebbe essere un "divertente romanzo di formazione per adulti" e alcune voci vogliono Noah Baumbach alla regia, mentre per il cast circolando i nomi di Laura Dern e della nostra Alba Rohrwacher. Per la stampa statunitense il film potrebbe intitolarsi "Jay Kelly", dal nome del protagonista interpretato da Clooney.