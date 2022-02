Achille Lauro tenta la "scalata" all'Eurovision, in gara a "Una voce per San Marino": se vince rappresenterà la piccola Repubblica

Achille Lauro non si dà per vinto e, visto che con Sanremo, non ha ottenuto il risultato sperato per accedere all'Eurovision, ovvero il podio, tenta un'altra strada. Quella che passa dalla Repubblica di San Marino . Dal 2008 infatti il piccolo Paese ha la possibilità di inviare un suo candidato che lo rappresenti alla kermesse europea e lo decide con un concorso canoro: "Una voce per San Marino" . Tra i big che competeranno al contest, sabato 19 febbraio, per aggiudicarsi il primo posto e il diritto quindi a portare i colori di San Marino a Torino a maggio, ci sarà anche Lauro.

Il più piccolo Paese al mondo ha appena annunciato gli artisti, di casa nostra e non solo, che si giocheranno il tutto per tutto per arrivare all'Eurovision e competere con Mahmood e Blanco, in gara per l'Italia dopo Sanremo 2022. Si tratta di Cristina Ramos (Spagna), Francesco Monte, Alessandro Coli e DJ Burak Yeter (Olanda), Valerio Scanu, Blind, Ivana Spagna, Matteo Faustini, Tony Cicco & Deshedus e Alberto Fortis, Fabry & Labiuse Feat Miodio (Repubblica di San Marino), Achille Lauro.

Sanremo 2022, Achille Lauro si auto-battezza sul palco IPA 1 di 12 IPA 2 di 12 IPA 3 di 12 IPA 4 di 12 IPA 5 di 12 IPA 6 di 12 IPA 7 di 12 IPA 8 di 12 IPA 9 di 12 IPA 10 di 12 IPA 11 di 12 IPA 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci



La serata sarà condotta da Senhit e Jonathan e sarà sottoposta al giudizio di 5 professionisti del settore che saranno annunciati venerdì 18 febbraio 2022. Sarà inoltre istituita una giuria ad hoc (anch'essa sarà annunciata il 18 febbraio) per valutare il brano in concorso più radiofonico. La finalissima sarà trasmessa in diretta dalle ore 21.00 su San Marino RTV.

Il progetto, in sinergia con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino e con la Radiotelevisione di Stato San Marino RTV, vede la partecipazione sia di concorrenti emergenti, che di artisti big del settore musicale, senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell'interpretazione del brano presentato per il concorso, che si sfideranno durante la serata di sabato 19 febbraio per aggiudicarsi la partecipazione dal prossimo Eurovision Song Contest come rappresentante della Repubblica di San Marino. "È una novità assoluta in Repubblica - commenta il Segretario per il Turismo Pedini Amati - È una sfida nella sfida, perchè è un modo per far conoscere San Marino a tantissimi artisti".

Potrebbe anche interessarti